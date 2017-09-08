Автомобиль с женщиной и ребенком упал с 4 этажа парковки в Москве

Теги: автомобиль Происшествие москва

Автомобиль с женщиной и ребенком рухнул с четвертого этажа парковки в Москве. Причины произошедшего неизвестны. Женщина получила перелом руки, а ребенок не пострадал.

В Москве с четвертого этажа парковки упал автомобиль Toyota, в котором находились женщина и ребенок. Об этом пишет "МИР24".

Авария произошла по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом № 15, строение № 2. Машина пробила ограждение и рухнула вниз. В результате женщина получила перелом руки. Ребенок не пострадал.

Причины ДТП неизвестны.

Читайте также:

Беременная женщина на BMW врезалась в трактор в Новой Москве

На юге Москвы столкнулись семь автомобилей