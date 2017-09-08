Правительство не поддержало идею перезахоронения Ленина

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Кабмин не поддержал законопроект, внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР, о перезахоронении тела Владимира Ленина в связи с несоответствием с федеральным законом. Правительство добавило, что в документе также не указаны источники финансирования этой инициативы.

Российское правительство не поддержало законопроект о перезахоронении тела вождя революции Владимира Ленина, передает РИА Новости.

"Федеральный закон устанавливает основы организации похоронного дела в РФ как самостоятельного вида деятельности. При этом вопрос перезахоронения конкретного умершего <…> не содержит в себе правового регулирования, носит индивидуально-правовой характер и не может регламентироваться указанным законом", - говорится в заключении кабмина.

Кроме того, данная инициатива требует дополнительных расходов из бюджета, но об источниках финансирования этих расходов в законопроекте ничего не сказано.

Ранее с инициативой перезахоронения Ленина выступили депутаты ЛДПР. Они заявили, что прецедент должен создать "правовое поле" для последующего перезахоронения остальных деятелей истории.

Согласно данным опроса, проведенного "Левада-Центром" 19 апреля, граждане России считают, что тело Владимира Ленина следует захоронить, "за" высказались 58% россиян.

С тем, что тело Владимира Ильича нужно захоронить, согласно и большинство зрителей канала "ТВ Центр". Согласно опросу, который проводился на сайте TVC.RU для программы "Право голоса", эту идею поддерживают 53% респондентов.

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