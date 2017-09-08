На следующей неделе в Москве теплая погода побьет рекорд 1909 года

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В Москве 13 сентября может быть побит температурный рекорд 1909 года. Воздух в столице должен прогреться до плюс 28 градусов. Теплеть начнет 9 сентября, когда температура поднимется до плюс 15-20 градусов.

В Москву в начале следующей недели придут жара и зной. В ночь на 9 сентября температура в столице будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 – 20 градусов, пишет "Русская планета".

10 сентября столбик термометра поднимется до плюс 19-24 градусов.

В начале следующей недели в городе станет еще теплее. Пик жары наступит 13 сентября, когда температура воздуха, возможно, поднимется до плюс 28 градусов. Таким образом, она превысит рекордные значения 1909 года. Именно тогда была зафиксирована температура плюс 27,4 градуса.

За это время возможны осадки, однако мощных дождей синоптики не обещают.

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