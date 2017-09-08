В Минобороны России не видят реальной помощи от Запада жителям Сирии
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт россия
После деблокирования Дейр-эз-Зора не поступало предложений от Европы и международных организаций о направлении в город гумпомощи, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. После поражения ИГ "высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь" сирийцам, отметил он.
Европейские страны и международные организации не подключаются к помощи населению сирийского Дейр-эз-Зора. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает TVC.RU.
"После деблокирования на этой неделе многострадального Дейр-эз-Зора сирийскими войсками, ни в адрес сирийских властей, ни к Российскому центру примирения враждующих сторон от европейских стран или международных организаций не поступило ни одного обращения о направлении туда гуманитарной помощи", - сказал Конашенков.
По его оценке, "такая пассивность и медлительность европейских политиков и международных гуманитарных организаций, культивирующих на публике сострадание и милосердие к жертвам войн, устраивает только боевиков ИГ" ("Исламское государство", организация запрещена в России).
"Сокрушительные поражения террористов ИГ в Сирии от правительственных войск при поддержке ВКС России в очередной раз высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь сирийскому населению", - заявил Конашенков.
Читайте также:
ВКС уничтожили "министра войны ИГ", экс-главу таджикского ОМОНа Халимова
Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гумпомощи населению Сирии
Новости по теме Сирийский конфликт
-
08 сентября 2017
Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гумпомощи населению Сирии
-
08 сентября 2017
Сирийские семьи возвращаются в район Африн на севере Алеппо
-
07 сентября 2017
В коалиции опровергли сообщения об эвакуации командиров ИГ из Дейр-эз-Зора
-
07 сентября 2017
Россия доставит гумпомощь в освобожденные районы Дейр-эз-Зора