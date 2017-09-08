В Минобороны России не видят реальной помощи от Запада жителям Сирии

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После деблокирования Дейр-эз-Зора не поступало предложений от Европы и международных организаций о направлении в город гумпомощи, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. После поражения ИГ "высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь" сирийцам, отметил он.

Европейские страны и международные организации не подключаются к помощи населению сирийского Дейр-эз-Зора. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает TVC.RU.

"После деблокирования на этой неделе многострадального Дейр-эз-Зора сирийскими войсками, ни в адрес сирийских властей, ни к Российскому центру примирения враждующих сторон от европейских стран или международных организаций не поступило ни одного обращения о направлении туда гуманитарной помощи", - сказал Конашенков.

По его оценке, "такая пассивность и медлительность европейских политиков и международных гуманитарных организаций, культивирующих на публике сострадание и милосердие к жертвам войн, устраивает только боевиков ИГ" ("Исламское государство", организация запрещена в России).

"Сокрушительные поражения террористов ИГ в Сирии от правительственных войск при поддержке ВКС России в очередной раз высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь сирийскому населению", - заявил Конашенков.

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