Отстранивший российских паралимпийцев глава МПК Крейвен покинул пост

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Занимавший с 2001 года пост президента МПК Филип Крейвен ушел со своей должности. Его место займет 40-летний бразилец Эндрю Парсонс. В отличие от 67-летнего британца, он выступает за восстановления членства Паралимпийского комитета России в организации.

Филип Крэйвен, который был многолетним президентом Международного паралимпийского комитета (МПК), покинул свой пост. Об этом пишет "Газета.Ru".

В результате выборов, которые прошли на генеральной ассамблее МПК в Абу-Даби, эту должность занял 40-летний бразилец Эндрю Парсонс. Он поддерживает идею восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), в отличие от предшественника.

Крэйвен занял пост главы МПК в 2001 году. До этого он был игроков в баскетбол на колясках. В этом виде спорта он, в частности, завоевал титул чемпиона мира в 1973 году, стал двукратным чемпионом Европы в 1971 и 1974 годах.

В России Филип Крэйвен был удостоен множества наград. В частности, в 2012 году его наградили российским орденом Дружбы за вклад в развитие российского паралимпийского движения.

Однако в последнее время СМИ все чаще называли Крэйвена активным борцом с российскими паралимпийцами. В частности, 6 сентября он принял решение о сохранении в силе дисквалификации ПКР. Это автоматически блокирует участие россиян на Паралимпиаде в Пхенчхане-2018.

Новое решение по поводу участия российских паралимпийцев в Играх-2018 может быть принято после заседания совета учредителей WADA 16 ноября.