Набиуллина пообещала ограничить участие государства в банковском секторе

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен не допускать дальнейшего роста государственной доли в банковском секторе. Она также отметила, что ЦБ не будет закрывать глаза на проблемы в крупных банках.

Банк России не допустит дальнейшего роста государственной доли в банковском секторе. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

"Я здесь хотела бы сказать о твердых наших намерениях не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках", - сказала она.

По ее словам, Центробанк также не намерен закрывать глаза на проблемы в крупных российских банках.