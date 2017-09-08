Лавров рассказал главе МИД Франции о ситуации с Серебренниковым

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Никакого "зажима искусства" нет в ситуации с арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров во время разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что получение режиссером Кириллом Серебренниковым госсредств на реализацию проектов свидетельствует, что ни о каком притеснении культуры со стороны государства в данном случае говорить нельзя.

"Мне эту тему, собственно говоря, нет нужды комментировать, на эту тему высказывался президент буквально пару дней назад, вы можете прочесть стенограмму его выступления", - приводит его слова ТАСС.

"Возникли вопросы о том, как эти деньги были израсходованы. И это уже не моя компетенция, это компетенция тех, кто должен за этим следить в соответствии с законами нашей страны. И это все, что происходит", - добавил российский министр.

Так Лавров ответил на вопрос главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Во время совместной пресс-конференции он сообщил, что в Париже обеспокоены ситуацией вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, и высказал мнение, что в его деле может иметь место ограничение прав на свободу творчества.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело против Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. В качестве примера глава государства привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры.

Сейчас Серебренников находится под домашним арестом. По версии следствия, компания режиссера "Седьмая студия" похитила 68 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки. Помимо режиссера по делу проходят другие бывшие сотрудники этой организации.