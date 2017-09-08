Путин прибыл в Пермь для встречи с губернатором края

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Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь. Глава государства намерен встретиться с врио губернатора края Максимом Решетниковым, а также с представителями информационно-коммуникационного кластера.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин планирует осмотреть экспозиции предприятий, работающих в сфере "цифровой экономики", а также посетить компанию "ЭР-Телеком Холдинг". Кроме того, президент планирует встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. С главой региона Путин обсудит социально-экономическую ситуацию в регионе. Решетников представит планы по развитию края.