Мосгоризбирком разошлет более 2,5 смс с приглашением на выборы

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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что в преддверии выборов муниципальных депутатов ведомство рассылает более 2,5 миллиона СМС-оповещений. Горожане получат мобильные сообщения с приглашением прийти на выборы и ссылку на сайт Мосгоризбиркома.

Мосгоризбирком в преддверии выборов муниципальных депутатов рассылает более 2,5 миллиона СМС-оповещений. Об этом рассказал журналистам председатель ведомства Валентин Горбунов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Такое же количество СМС-оповещений было разослано москвичам в прошлом году перед голосованием на выборах в Государственную думу России", - отметил он.

По его словам, горожане получат мобильные сообщения с приглашением прийти на выборы и ссылку на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес участковой избирательной комиссии.

"Использование современных технологий позволит более качественно организовать процедуру информирования жителей столицы о предстоящих выборах. Москва в этих вопросах всегда идет в фарватере", - подчеркнул Валентин Горбунов.

Он добавил, что средства на проведение дополнительных мероприятий выделены из бюджета правительства Москвы дополнительно к средствам местных бюджетов, из которых ведется финансирование муниципальных выборов.

За счет этих средств все избирательные участки будут оборудованы видеокамерами. Также технические устройства видеонаблюдения установят и в помещениях территориальных избирательных комиссий.

Глава Мосгоизбиркома пояснил, что в качестве новшества будут использованы QR-коды для считывания протоколов участковых избирательных комиссий. Также на трети участков будут установлены КОИБы, которые позволят ускорить подсчет итогов голосования и исключат ошибки, связанные с человеческим фактором.