Для уплаты налогов на имущество установлен единый срок

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В 2017 году налоги на имущество, транспортный и земельный налоги необходимо уплатить до 1 декабря 2017 года. Как отметили в столичном управлении Федеральной налоговой службы, исчисление имущественных налогов будет производиться по месту нахождения объекта налогооблажения.

В 2017 году установлен единый срок уплаты имущественных налогов для физлиц. Об этом TVC.ru сообщило Управление Федеральной налоговой службы по Москве.

"Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, в случае, если налоговое уведомление не получено или в нем содержится недостоверная информация, специалисты налоговой инспекции могут выдать копию либо новое уведомление. Особое внимание в ФНС обратили на то, что исчисление имущественных налогов будет производиться по месту нахождения объекта налогообложения.

В ведомстве напомнили, что рассылка бумажных уведомлений не будет осуществляться на адреса москвичей, подключенных к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России. В то же время пользователи сервиса могут проинформировать налоговые органы о необходимости получения документов. В этом случае уведомление на уплату имущественных налогов за 2016 год будет отправлено по почте и размещено в "Личном кабинете".