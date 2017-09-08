Генпрокуратура направила в суд дело двух членов банды Басаева

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по делу в отношении двух членов банды Шамиля Басаева. Их обвиняют в посягательстве на жизнь военнослужащих и участии в банде. Дело направлено в Верховный суд Чечни для рассмотрения по существу.

Утверждено обвинительное заключение по делу двух участников банды Шамиля Басаева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Карачаево-Черкесской Республики по обвинению в совершении преступлений: "участие в банде", "посягательство на жизнь военнослужащих", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые в 1999 году вступили в банду "Карачаевский джамаат", которая под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года совершила нападение на российских военнослужащих в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Погибли 15 военных, 28 получили ранения.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской республики для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в отношении остальных членов банды, которые находятся в розыске, продолжается расследование.