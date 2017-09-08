Суд вновь отказал Siemens в аресте поставленных в Крым турбин

Теги: германия суд Экономика крым

Арбитражный суд Москвы повторно отказал немецкому концерну Siemens в аресте и запрете на монтаж турбин в Крыму. Об этом говорится в определении суда, опубликованного в картотеке.

Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, которые были поставлены в Крым. Об этом, как сообщает "Интерфакс", говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

От истца поступило повторное заявление о принятии обеспечительных мер. В нем он потребовал наложить арест на четыре турбины из-за того, что "Технопромэкспорт" проводит их монтаж.

В Siemens считают, что турбины являются сложным промышленным энергетическим оборудованием. В материалах дела говорится, что демонтаж ГТУ повлечет значительные временные и финансовые затраты. В связи с этим возврат ГТУ будет затруднителен или невозможен.

"Кроме того, монтаж спорных комплектов ГТУ и их последующая эксплуатация ответчиком вызовет значительное снижение стоимости спорных ГТУ, так как в этом случае оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении. Это обстоятельство повлечет за собой причинение значительного ущерба истцу", - отмечается в материалах со ссылкой на доводы Siemens.

11 июля немецкий концерн Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за сообщений о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки.