Тест: какой из этих скандалов произошел с Алексеем Паниным

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10 сентября исполняется 40 лет известному российскому актеру Алексею Панину, запомнившемуся многим по фильмам "Звезда", "ДМБ", "Жмурки", а также сериалу "Солдаты". Однако не только экранными подвигами славен этот артист. С ним связана череда громких скандалов, в том числе, появление нашумевшего видео с собакой, которое можно найти в Сети. TVC.ru решил подготовить тест, в котором читателю предстоит угадать, какое из скандальных событий связано с Алексеем Паниным, а какое – с другой знаменитостью.