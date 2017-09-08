В Эрмитаже опровергли сообщения о гибели котов во время пожара

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Эрмитажные коты, которые, по данным СМИ, якобы погибли во время пожара в музее, остались живы. В пресс-службе Эрмитажа отметили, что четыре кошки госпитализированы, но находятся в стабильном состоянии. Они получили при этом дымовую интоксикацию.

Пресс-служба Эрмитажа опровергла сообщения о гибели четырех котов во время пожара. В сообщении на сайте музея говорится, что все они выжили, но получили при этом дымовую интоксикацию.

"Четыре кошки госпитализированы, находятся в стабильном состоянии", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о гибели четырех эрмитажных котов, хранителей музейных коллекций, во время пожара. Возгорание произошло в полдень на площади семи-восьми квадратных метров. По словам пожарных, загорелась обшивка в подвальном помещении.

Традиция нанимать котов на работу в Эрмитаж появилась при императрице Екатерине II, основательнице музея. С тех пор в музее проживает 50-70 котов, которые защищают музейные коллекции от грызунов.