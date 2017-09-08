Собянин наградил победителей школьной Олимпиады мегаполисов

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды победителям II Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира – Олимпиады мегаполисов. Церемония прошла в Московском международном Доме музыки. Первое место на олимпиаде разделили команды Шанхая, Гонконга и Москвы.

Мэр Москвы вручил награды победителями II Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира. Церемония награждения прошла в Доме музыки, сообщило агентство городских новостей "Москва".

"В этом году мы постарались, чтобы задания были сложнее, а у вас было больше возможностей познакомиться с нашим городом. Я поздравляю вас, что ваши города выбрали именно вас. Представлять образование своих городов - это уже победа. Я поздравляю вас как победителей. Я поздравляю тех, кто победил на этой олимпиаде. Я уверен, что перед вами и всеми участниками этой олимпиады большое будущее", - сказал мэр.

Первое место на Олимпиаде мегаполисов разделили команды Москвы, Гонконга и Шанхая. По словам Собянина, в этом году число участников школьного соревнования увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Мэр отметил, что идею проведения Олимпиады мегаполисов поддержали в крупнейших городах мира.

"Спасибо, что нашли возможность, время и желание приехать в столицу России. Крупнейшие мегаполисы мира определяют настоящее будущее всего мира. Именно в этих городах сосредоточен весь научный и образовательный, и высокотехнологичный потенциал мира. И мы подумали, почему бы нам не познакомиться ближе, почему бы нам не посоревноваться друг с другом насколько качественное образование в наших городах. Мои коллеги - мэры крупных городов мира - горячо поддержали эту идею", - сказал Собянин.

Глава города поздравил участников олимпиады с наступающим 870-летием российской столицы.

Олимпиада мегаполисов проходила в Москве с 4 по 8 сентября. Участие в мероприятии принимали школьники из 36 городов мира. Команды состояли из восьми учащихся – по двое на каждый предмет, а также из трех руководителей. Ученики соревновались в знании физики, химии, информатики и математики. Победители и призеры олимпиады в командном зачете получили кубки и дипломы.