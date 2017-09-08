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Ураган "Хосе", который приближается сейчас к островам Карибского бассейна с востока, усилился до четвертой категории. Скорость ветра в эпицентре достигает 240 километров в час. Эпицентр "Хосе" находится в 700 километрах к востоку от Малых Антильских островов. Ураган будет сопровождаться обильными осадками.

Приближающийся к островам Карибского бассейна с востока ураган "Хосе" усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас скорость ветра эпицентре урагана достигает 240 километров в час или 66,6 метра в секунду.

Эпицентр урагана находится в 700 километрах к востоку от Малых Антильских островов. Он перемещается в западном направлении со скоростью 26 километров в час. Согласно прогнозам, ураган будет сопровождаться обильными осадками - от 50 до 150 миллиметров, а в некоторых районах - до 250 миллиметров.

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