В центре Киева взорвался автомобиль

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Автомобиль взорвался в центре Киева. Это произошло неподалеку от Бессарабской площади. В результате происшествия есть пострадавшие. Известно, что госпитализирована женщина. Машина полностью уничтожена.

Автомобиль взорвался в районе Бессарабской площади в центре Киева. В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали, передает сайт "112 Украина".

Инцидент произошел между улицей Бассейной и Большой Васильковской. Взрыв полностью уничтожил машину. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, а "скорая" увезла ее в больницу".

Также при взрыве пострадал еще один автомобиль, расположенный неподалеку.

На месте работает полиция. Очевидцы утверждают, что в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.