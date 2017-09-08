Меркель демонстративно отворачивается от США

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Берлин бунтует против США, причем бунтуют как власть, так и оппозиция. Проще говоря, необходимость вырваться из крепких объятий вашингтонсокго обкома поддерживается на общенациональном уровне. Как утверждают эксперты, это новый курс, который будет проводиться при любом исходе выборов. Хотя мало у кого есть сомнения, что победит в них Ангела Меркель. Канцлер, которая только что вернула домой из США немецкое золото. И это не единственная интересная деталь вроде бы спокойных выборов.

Эта предвыборная кампания в Германии до неприличия спокойная, отмечает "ТВ Центр". Политики ведут себя слишком предсказуемо. Последней надеждой внести хоть какое-то оживление были единственные теледебаты главных кандидатов. Но зрители и тут зевали от скуки. Меркель – это было видно – только и думала: "когда всё закончится". Известно, канцлер терпеть не может публичных дискуссий. А Шульц повторил всё то, что зрители уже от него слышали. Любимых тем у главы СДПГ всего две – социальная политика и Дональд Трамп.

"Человек, который любую подлость выставляет как истину в последней инстанции, который считает, что любые средства законны в борьбе с противниками, который оскорбляет целые группы населения, конечно, не сможет дистанцироваться от националистического движения в Америке", - заявил Шульц.

Кстати, Меркель на теледебатах по любимой теме Шульца тоже прошлась. Про американского президента она говорила, правда, дипломатичнее. Однако достаточно строго. Столько критики в адрес руководства США перед выборами в Германии, вообще, прежде не звучало. Но если лидер социал-демократов о том, что политика Трампа и его команды ему не нравится, заявил громогласно, Ангела Меркель поступила куда изящнее.

"В предвыборной программе блока ХДС/ХСС, от которого госпожа Меркель является кандидатом на пост федерального канцлера, впервые Америка перестала быть "другом". Там просто написано "партнёр". То есть, не Freund – Partner. Это связано лично с Трампом", - рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Впрочем, только кажется, что в отношениях двух стран трещина появилась лишь после зимних выборов в Штатах. Недоверие со стороны Германии зародилось куда раньше. Ещё при Обаме, пять лет назад, немцы, например, вдруг вспомнили про то, что почти половина их золотого запаса, вообще-то, находится в США. Первыми опомнились в правящей партии ХДС, то есть партии Меркель. Депутаты потребовали вернуть золото на родину.

"Золото – это часть бывшей Бранденбургской системы, в рамках которой внешнеторговый актив балансировался не в валюте, а в реальном золотом металле. Традиционно в рамках холодной войны золото хранилось не в Германии, а в наиболее защищённом месте, на тот момент это были Соединённые Штаты", - пояснил Владислав Белов.

Но Соединённые Штаты, очевидно, как в сознании немецкой элиты, так и простых немцев, перестали быть "самым защищённым местом".

"Я выступаю за то, чтобы золотой запас в полном объеме хранился в Германии. Мы не знаем, как в будущем будет выглядеть мировая денежная политика. На протяжении десятилетий оставались сомнения: есть ли вообще где-то это золото? Принадлежит ли оно по-прежнему нам?", - заявил финансовый эксперт Франк Шеффлер.

Перевезя слитки домой, немцы переплавили их, чтобы удостовериться в подлинности. Всерьёз ходили слухи, что американцы покрасили в золотой свинец или вольфрам, и годами обманывали Германию. Эта история хорошо показывает, как изменилось отношение немцев к американским партнёрам. Здесь важно, особенно, в преддверии выборов, понимать, что произошло это именно при Ангеле Меркель. Она занимает пост канцлера уже 12 лет. Много для политика, ничто для истории взаимоотношения двух держав. Если вспомнить факты, канцлер последовательно противостоит США. Хотя и только в те моменты, когда Штаты откровенно угрожают финансовым интересам Германии.

"Германия занимает самостоятельную позицию, будь то вопросы европейской энергетической безопасности, которые затрагивают как интересы Германии, так и всей Европы. Это строительство проекта "Северный поток", который Германия пролоббировала вопреки противостоянию американцев и некоторых других стран, предположим Польши. Это проект "Северный поток-2", против которого выступают и американцы, и известные европейские страны", - отметил Владислав Белов.

Вступление в НАТО Грузии и Украины 8 лет назад тоже заблокировала именно Меркель. По крайней мере, так считают высокопоставленные "источники" немецких СМИ. Не спешит канцлер подписывать документ о "Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве". Ведь он полностью подчинил бы парламенты стран ЕС американским корпорациям. История с новыми санкциями против России, которые почему-то должны коснуться и предпринимателей Германии, у Меркель тоже вызвала раздражение.

"Трамп начал открыто говорить, что Германия является торговым конкурентом Соединённых Штатов. Конкуренция превышает сотрудничество. Поэтому Германию надо в определённой степени сдерживать, и ни в коем случае не допускать её до решения серьёзных проблем политических. Меркель и вся немецкая элита с этим не согласились. И это всё привело, фактически, к разрыву личных отношений Меркель и Трампа, и политических отношений Германии и США", - сказал заведующий кафедрой политологии Европейского союза МГИМО Олег Барабанов.

Многочисленные попытки США "откусить" от немецкого пирога раздражают, конечно, не только Меркель. Колоссальное давление на неё оказывает бизнес-сообщество, которое по вине американцев уже потеряло и ещё потеряет миллиарды евро. Но судя по тому, какую поддержку канцлер получила на этих выборах, она, по мнению предпринимателей, выстраивает со Штатами правильную политику.

"Немцы боятся будущего. Это означает, что Меркель не только не исключает развала германо-американских отношений, но и продолжающегося развала в ЕС", - отметил Олег Барабанов.

Не стоит исключать варианта, что Меркель намерена совершить исторический разворот в отношениях с американцами. Но если раньше она просто противостояла попыткам навязать невыгодные сделки, сейчас она перешла к более решительным действиям. А именно – постепенному разделу имущества. Вывоз золота обошёлся немцам почти в 8 миллионов евро. Объективных причин вся эта операция не имела. А значит, это был важный политический шаг. К слову, Мартин Шульц, который канцлером вряд ли станет, но точно будет иметь право принимать решения в Бундестаге, уже предложил вернуть Штатам американское ядерное оружие, сейчас размещённое в Германии. Его идею поддержал глава немецкого МИД Зигмар Габриэль. Дело за Меркель.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, Татьяна Каминская, Артём Данцевич, "В центре событий"