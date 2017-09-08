Приезд Саакашвили на Украину станет определяющим для развития страны

Михаил Саакашвили собирается 10 сентября перейти украинско-польскую границу. Действо это обещает стать одним из самых заметных событий ближайших выходных, ибо и сам Мишико – яркий политик и люди, везущие его на Украину – личности выдающиеся, да и принимающая сторона постарается внести свою лепту и повысить значимость приезда бывшего грузинского президента, бывшего губернатора Одесской области и нынешнего польского бомжа до невероятных высот.

Стена Саакашвили. Редкий полководец, не то что политик, удостаивается чести, чтобы персонально против него возводили фортификационное сооружение. В Киеве поспешили сообщить, что укрепление на погранпункте "Краковец" – в связи с российско-белорусскими учениями. Но многие уверены: так с военной техникой и ротой солдат готовятся встретить изгнанного из страны политика, рассказал "ТВ Центр". Тем более что он сам свой камбек широко анонсировал. Даже в Facebook вывесил постер в стиле анонса фильма "Безумный Макс".

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец". С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, простые люди. Я буду очень благодарен, если люди придут на границу. Я вас жду, я скучаю. У нас будет любопытный период", - заявил Саакашвили.

Каким именно будет этот любопытный период? Саакашвили интригу до конца раскрывать не стал. Но очевидно – спектакль будет грандиозный. Бывшего губернатора собираются провезти на Украину в специальном отдельном вагоне. Есть и второй вариант: при переходе границы ожидающие Саакашвили украинские депутаты возьмут его в кольцо и проведут через все кордоны, в прямом смысле воспользовавшись своей неприкосновенностью. А встречать Мишико на польской границе собираются политические звезды – идеолог Майдана Найем, главный драчун Рады Парасюк, бывший руководитель СБУ Наливайченко. Мэр Львова Садовый ждет - не дождется старого друга на кофе. Но главное – самый популярный на сегодня украинский политик Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" готова лично за руку перевести своего недавнего соперника через границу. Хотя раньше первой кричала о необходимости гнать иноземцев с Украины. Так, по мнению экспертов, формируется новая сила под условным названием "Все против Порошенко".

"Уже сегодня под это собраны огромные отряды добровольцев, огромные группы ветеранов "Донбасса", "Днепра", "Правого сектора". Идет огромное финансирование этого. И на этом поднимется Юлия Тимошенко", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Илья Кива.

Встречающие в бодром расположении духа. Если понадобиться, разобьют на границе палаточный лагерь. Спальные мешки, кофе, как и, похоже, хорошее настроение берут с собой. В общем, готовы идти до конца. Как и тогда, осенью 2013 года, когда все были против Януковича.

"Задача-то какая? Задача – пролить кровь на западной Украине под предлогом ввоза этого человека", - считает советник главы МВД Кива.

"Если будет насилие в отношении граждан, это может быть резонанс, сопоставимый с силовым разгоном Майдана в конце ноября 13-го года. Тогда побили студенты, тут побьют людей которые пришли поддержать Саакашвили, его возврат в страну, которая для него сейчас родина. Если будет кровопролитие, насилие – будут серьезные общественные процессы, и можем ждать политический кризис, когда уже каждый шаг президента будет догонять ситуацию, как тогда Янукович", - считает депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко.

Предполагается, что Саакашвили попытается въехать на территорию страны по украинскому паспорту. По закону пограничники вроде бы обязаны документ отнять и въезд запретить. Но раньше украинские документы на границе забирали лишь у тех, кто, потеряв украинское гражданство, сохранил паспорт другой страны. Саакашвили же лишили грузинского гражданства. Впрочем, и сценарий другого голливудского фильма – "Терминал" – о застрявшем в чистой зоне беженце здесь не пройдет. Саакашвили нужно на Украину. И он там нужен. Профессиональный революционер, он необходим сейчас своим работодателям именно в Незалежной.

"Американские хозяева и Порошенко, и Саакашвили используют Саакашвили как инструмент, при помощи которого они и Порошенко в тонусе держат, показывая: и судьба у тебя может быть незавидная, как у Саакашвили, а можем и тебя на Саакашвили поменять", 0 считает украинский доктор политических наук Александр Семченко.

Саакашвили подчеркнул: он приезжает не за тем, чтобы устраивать беспорядки, а ради восстановления справедливости в суде. До суда он возможно и дойдет. Вопрос лишь в том, с каким шумом. Для Мишико возвращение на Украину — последний шанс остаться в политике. И вот тут совершенно непонятно, зачем бывшему губернатору так подыгрывают действующие власти. Ведь очевидно, что можно было бы спокойно впустить Саакашвили на Украину, никак не реагировать на его заявления и позволить добраться до суда. После чего спокойно выслать на историческую родину, как того требует грузинская прокуратура. Да, Саакашвили резко критикует Порошенко сотоварищи, но реальный рейтинг грузина у украинцев минимален. И по большому счету Порошенко он был не опасен. Ровно до тех пор, пока Петр Алексеевич не начал на него открытых гонений. И вот тут разобиженный на весь свет Саакашвили стал интересен многими и многим. А Киев загнал себя в угол. Ведь чтобы он не сделал теперь – всё ведет к ухудшению позиций. Скандалы – стихия Саакашвили, не Порошенко, который никаких официальных заявлений пока не делал, хотя, по некоторым данным, тайно летал во Львов на встречу с губернатором. И даже якобы распорядился создать целый штаб для недопущения Саакашвили на Украину. Так это или не так, узнаем уже 10 сентября, когда на пункте пропуска "Краковец" произойдут события, которые в любом случае определят вектор движения Украины на месяцы вперед.

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