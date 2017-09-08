Польша переписывает историю и растит обиженное поколение

Теги: Политика германия польша россия

Польские элиты ведут ожесточенные бои на несколько фронтов, сражаясь и с Евросоюзом – за право быть самостоятельными, но не лишится при этом денежных вливаний, и с Россией – местами по привычке, но чаще в порыве абсолютно искренней, чистейшей русофобии. Днями был открыт новый фронт - с Германией. И тоже не на жизнь, а на смерть.

Поляки посчитали себя одной из самых обиженных наций XX века, и ожидаемо потребовали денег, отметил "ТВ Центр". В роли агрессора, разумеется, Россия.

"В 1921 году после окончания советско-польской войны был подписан Рижский договор, согласно которому Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Однако компенсации так и не было", - заявил депутат польского Сейма Ян Мосиньский.

В угоду историческим комплексам ловко тасуются факты. Депутат умело забывает то, что поляки этот договор принялись нарушать, едва подписав. Получив западную Белоруссию и Украину, в Варшаве обязались не вести антироссийской деятельности, и немедленно оказали поддержку Петлюре и его отрядам.

"Никаких основ нет. Согласно Рижскому миру Польша должна была прекратить всевозможные антироссийские, антисоветские вылазки, пропаганду и так далее. Это условие не было выполнено, как и много других условий. Поэтому требовать здесь вы выполняйте, а мы не будем - бессмысленно. Углубляясь в историю, я не удивлюсь, если предъявят претензии за Деуленский мир, за погибших шляхтичей от рук Ивана Сусанина", - заявил директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко.

Сусанина польское правительство при случае Москве, возможно, припомнит, ну а пока помимо рижского договора есть у поляков и другие претензии. Например, за "уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей". То есть за освобождение Польши от фашистов. Но надо отдать Варшаве должное – требуют они не только от России. Но и от Германии – за захват Польши. Получается, что полякам должны вообще все.

"Мы — жертвы Второй мировой войны. Жертвы, которым все никак не возместят ущерб. Так что сегодня мы поднимаем тему репарации — это просто напоминание о справедливости, это долг по отношению к Польше", - заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

И этот долг в воображении поляков только растёт. Германии в этом году насчитали уже 320 миллиардов долларов, России почти 35 миллиардов. Ведь с годами увеличиваются и потери Польши. В Варшаве не постеснялись записать в этот список евреев, которых они сами и выдавали немцам. В общем, неудивительно, что в итоге поляки предложили считать соглашения от 53-го года, где Польша отказывалась от репараций, недействительными.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", - заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич.

"Официальная Варшава пытается играться в большую политику с западными членам Европейского союза, с соседкой Германией, с Францией. Это всё ведёт к росту напряжённости отношений Польши как с соседями, так и с иными политическими игроками на континенте", - отметил политолог Владимир Симиндей.

Выдвигая свои требования, Польша преследует разные цели. С Германией, прекрасно понимая, что от неё репараций не дождётся, Варшава идёт на конфликт, пытаясь выбить из Евросоюза хотя бы право не принимать мигрантов. А в идеале еще и разных льгот, что от Германии, что в целом от Евросоюза.

"Поляки сумели со своей стороны высосать из евробюрократов множество вложений в свою экономику, при этом сохранить злотый как валюту. А это позволяет в условиях кризиса балансировать очень грамотно. Польша, при том, что является не самым богатым государством, она получила очень много поступлений от евроатлантических связей", - пояснил Симиндей.

С Россией же ситуация несколько иная. Сотни лет с редкими перерывами Москва была главным геополитическим противником Варшавы. Из неё всегда конструировали образ главного врага нации. Ну а в последнее время этот тренд заметно усилился. К примеру, обложка одного из польских журналов с подписью: "Гитлер был левым политиком, сторонником большевиков и Советского союза". В качестве изюминки – красный галстук, звезда, серп и молот. Польша – на острие русофобских атак.

"За 25 лет относительно Польши не было сделано ничего мало-мальски плохого. Или чего-то негативного, и, тем не менее, 25 лет русофобия идёт по нарастающей. Казалось бы, куда дальше. Нет, всё время пытаются найти. Тут ожили средневековые чудовища. Как чума, как оспа. Эпидемия", - заявил Юрий Бондаренко.

Эпидемия не случайна. За антирусской истерией Варшава старательно скрывает малоприятные для неё исторические факты. Есть фотография званого обеда в честь Йозефа Геббельса в польском Сейме с участием депутатов и польских лидеров. Геббельсу благодарные польские власти подарили цветы. Охота Геринга с польской элитой, совместная оккупация Чехословакии, польские танки в городе Тешин. Вот рассекреченное письмо главы польского МИД Юзефа Бека послу Польши в Германии.

"Чехословацкую республику мы считаем образованием искусственным, не отвечающим действительным потребностям и здравым правам народов Центральной Европы", - говорится в документе.

Платить репарации чехам и словакам Польша отчего-то не торопится. Пытается забыть. Точно так же, как и лагеря, в которых в 20-е годы заморили голодом и запытали до смерти десятки тысяч советских военнопленных. Неудобные факты замалчиваются, реальная история переписывается. Активное уничтожение памятников просто лишь естественное продолжение этой политики. В Польше уже есть те, кто сожалеет, что деды не пошли с Гитлером на Москву.

"Всё чаще появляется мнение, что Польша должна была согласиться на союз с нацистами и уничтожить СССР. Я сам придерживаюсь такого мнения. Считаю, что надо было идти на Москву вместе с вермахтом. Я рад, что молодые поляки смотрят на историю и делают выводы", - написал в своем Facebook польский журналист Томаш Мацейчук.

И вскоре новое поколение поляков окончательно возьмёт власть в Варшаве в свои руки. Вот только куда это поколение поведет страну, если оно уверено, что Польше все всё и всегда только должны?

Николай Сухарев, Мария Богомолова, Павел Суменков, "В центре событий"