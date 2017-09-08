Москва обновилась к 870-му дню рождения

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Главное событие предстоящих выходных в столице – День города. 870 лет с того момента, как Москва была впервые упомянута в письменном источнике. Возраст вполне приличный, но выглядит наш город совсем неплохо.

Пожалуй, это главный подарок, москвичам ко Дню города – прямо у стен Кремля появится беспрецедентный по масштабам ландшафтный парк "Зарядье", отметил "ТВ Центр". Богатства российской природы и достижения современной архитектуры здесь гармонично переплелись, ну а парящий над Москвой-рекой мост без единой опоры наверняка станет еще одной визитной карточкой нашей столицы, и, вполне возможно, попадет в Книгу рекордов Гиннеса как самое сложное инженерное сооружение такого рода. Примечательно, что стоявшая здесь вплоть до середины нулевых Гостиница "Россия" в свое время была крупнейшей в мире. В 2006 году начался демонтаж здания. Долгое время земля пустовала, и лишь спустя 6 лет принято решение обустроить здесь парк. Работы закончили аккурат к 870-му дню рождения Москвы. К юбилею столица Москва вообще подошла в обновленном виде.

На газоне знаменитых "Лужников" вновь готовятся к большому футболу после реконструкции. Исторический фасад, конечно, остался, но в остальном – это теперь один из самых современных стадионов в мире. Трудно поверить, что в 90-х спортсменов оставили вне игры бойкие торговцы. Теперь спорт вернулся. Уже в 18-м году здесь пройдет первый и финальный матчи чемпионата мира по футболу.

Город вообще стремительно меняется. Особенно его дорожная сеть. Например, уходят в прошлое устаревшие развязки клеверного типа на МКАД, где еще недавно в часы пик скапливались сотни машин. Масштаб изменений лучше всего виден с высоты. 14-я и самая крупная развязка на пересечении Профсоюзной улицы и Кольцевой автодороги была открыта на этой неделе. Приводят в норму и движение в центре. Пропускная способность улиц после реконструкции возрастет. Ширину и количество полос оптимизируют. Убирают так называемые "Бутылочные горлышки".

"Формируется нормальная городская среда, которая вот сейчас принята и в международной практике и науке. Да бог с ней с практикой и наукой – просто людям здесь стало удобней находится, в центральной части города. Проект огромный, он охватывает десятки улиц. Это и серьезные деньги, и серьезные проектные изыскания, он городу не дешево обошелся, но результаты можно смотреть – городская среда стала цивилизованной, нормальной", - отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Как, например, пожалуй, самая многострадальная площадь нашего города – Тверская застава – перед Белорусским вокзалом. Её действительно не узнать. Сюда вернули трамваи, причем – самые современные. Но главное, любимый москвичами памятник Горькому вновь на своем законном месте. Садовое кольцо теперь оправдывает свое название: яблони, липы и клёны. Широкие тротуары, никакой паутины проводов. Все коммуникации спрятали под землю. Это – результаты программы "Моя улица". В центре города теперь удобная сеть пешеходных маршрутов.

Иначе теперь выглядит Хохловская площадь. Фрагмент стены древнего белого города – часть архитектурного ансамбля. Музей археологии под открытым небом. Привели в порядок и городские набережные. В общем, основательно подготовились к главному городскому событию года.

"В выходные Москва отметит свой юбилей – 870 лет. Пройдут более 400 крупных мероприятий на площадях Москвы, в скверах, парках. Не только в центре города, но и во всех округах. Торжества завершатся большим праздничным салютом, который произойдет из 30 различных точек в 21:00. Приглашаю всех москвичей отпраздновать день рождения, день рождения нашего любимого города", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Город, где создается история" – это основной девиз праздника, который Москва готовится отметить с размахом. Концерты, мастер-классы, театральные постановки, бесплатные экскурсии и многое другое.

Впрочем, даже те, кто в эти выходные останется дома смогут наблюдать за грандиозным праздником в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Наши телекамеры будут работать по всему городу, ну а главную студию уже монтируют здесь в самом центре событий – на Тверской. Инженеры, операторы, осветители – до праздника остаётся меньше суток. Работа кипит и в Парке Победы. Наш канал уже по традиции готовит большой праздничный концерт. Прямая трансляция ровно в 20:00. Сразу после – грандиозный салют. Тысячи ярких залпов раскрасят небо над столицей.

Матвей Шестаков, Александр Давыдов, Антон Дубнов, "В центре событий"