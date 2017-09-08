Трамп оценил разрушительную мощь урагана "Ирма"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ураган "Ирма", который приближается к побережью Флориды, обладает "исторической разрушительной мощью". По его словам, власти делают все, чтобы оказать помощь населению в подготовке к стихийному бедствию.

Ураган "Ирма", который приближается к побережью Флориды, обладает "исторической разрушительной мощью". Так считает президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Об этом он заявил во время еженедельного обращения к гражданам. "Этот ураган, несомненно, обладает исторической разрушительной мощью. Я прошу всех, кто окажется на пути урагана, проявлять бдительность и прислушиваться ко всем рекомендациям правительственных чиновников и правоохранительных органов", - отметил американский лидер.

По его словам, федеральное правительство взаимодействует с местными властями в проведении мероприятий по подготовке к надвигающемуся урагану.

Ранее ураган "Ирма" уничтожил и повредил в государстве Антигуа и Барбуда почти все жилые дома. Его жертвами стали уже 14 человек. Из-за прихода стихии в США закрыты школы, университеты и госучреждения. Остановлена работа двух АЭС.

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