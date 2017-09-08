В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб гражданин Грузии

Теги: грузия чечня взрыв киев Происшествие

Водитель с гражданством Грузии погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади. По данным СМИ, ранее он служил в зоне так называемой АТО.

Гражданин Грузии Тимур Махаури стал жертвой взрыва автомобиля в центре Киева.

По словам пресс-секретаря МВД Украины Андрея Шевченко, тяжелые повреждения в результате происшествия получила женщина. Ее отправили в больницу. Также в машине находился ребенок. Ему ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

Представитель МВД Украины подчеркнул, что взрыв произошел из-за бомбы, заложенной в машину.

Шевченко добавил, что Махаури привлекался к ответственности на Украине в 2017 году. Однако он составил договор со следствием и получил условный срок. Погибший мог быть связан с криминальными кругами.

Ранее сообщалось, что в центре Киева взорвался автомобиль. Это произошло неподалеку от Бессарабской площади. Машина была полностью уничтожена.