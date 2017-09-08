Новый посол России в США Антонов вручил Трампу верительные грамоты

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Новый российский посол в США Анатолий Антонов вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты. Также он сказал главе Белого дома, что Москва рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам самого дипломата, он ждет работы с правительством США в сфере российско-американских взаимных интересов. "И я сказал, что касательно российской стороны, мы готовы делать это, мы готовы к конкретным шагам", - отметил Антонов.

Ранее дипломат вручил копии верительных грамот в Госдепе США.

Новый посол России прибыл в Вашингтон 31 августа. На этой должности Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в Вашингтоне 22 июля.

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