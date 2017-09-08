По факту обрушения стены кинотеатра в Балашихе возбуждено дело

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После обрушения кинотеатра в Балашихе возбуждено уголовное дело. В результате происшествия госпитализированы трое. Среди них несовершеннолетний ребенок. Он получил черепно-мозговую травму и множественные открытые переломы костей правой и левой стопы.

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены здания в подмосковной Балашихе. Об этом говорится на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье" Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По данным следствия 8 сентября примерно в 11:00 в микрорайоне Южный произошло обрушение части несущей стены здания. В этот момент там проводились строительно-монтажные работы по реконструкции. В результате пострадал ребенок 2010 года рождения. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные открытые переломы костей правой и левой стопы. Несовершеннолетний доставлен в больницу.

Также в результате обрушения травмы различной степени тяжести получили двое взрослых. Их тоже госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы. Также на месте дежурят бригады врачей. По одной из версий, стена кинотеатра могла рухнуть из-за нарушений при реконструкции.