СМИ: погибший при взрыве в Киеве был экс-бойцом батальона имени Дудаева

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Погибший при взрыве автомобиля в центре Киева Тимур Махаури ранее служил в батальоне имени Джохара Дудаева и активно принимал участие в чеченской войне, утверждают СМИ. По их данным, он участвовал в ликвидации Шамиля Басаева.

Стала известна личность погибшего при взрыве автомобиля в центре Киева. Как передает сайт "112 Украина", жертвой стал выходец из Чечни с грузинским гражданством Тимур Махаури.

По словам источника портала, ранее Махаури служил в батальоне имени Джохара Дудаева и активно принимал участие в чеченской войне.

Как передает сайт MK.ru, три года назад Махаури задерживала турецкая полиция по обвинению в убийстве пятерых чеченцев. Турецкие СМИ утверждали, что в июле 2006 года он подготовил для Шамиля Басаева начиненный взрывчаткой грузовик. Таким образом, его называют "ликвидатором Шамиля Басаева".

Ранее стало известно, что в центре Киева произошел взрыв автомобиля. В результате погиб один человек – гражданин Грузии Тимур Махаури. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали. В автомобиле находился и ребенок. Ему ничего не угрожает.

Представитель МВД Украины подчеркнул, что взрыв произошел из-за бомбы, заложенной в машину.