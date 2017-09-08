Шойгу призвал Красный Крест нарастить объем гуманитарной помощи Сирии
Теги: Политика сирия шойгу минобороны помощь россия красный крест
Министр обороны Сергей Шойгу призвал главу Международного комитета Красного Креста срочно нарастить объём гуманитарной помощи населению Сирии и принять активное участие в восстановлении разрушенных городов.
Отсутствие поддержки со стороны европейских государств и международных организаций раскритиковал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, сообщил "ТВ Центр". По его словам, больше всего население сейчас нуждается не в пустых словах, а в продуктах, медикаментах и предметах первой необходимости. Представитель российского Минобороны выразил недоумение в связи с тем, что "тревогу" и "озабоченность" гуманитарной ситуацией Париж и Лондон выражают лишь в отношении районов, находящихся под контролем террористов. В освобожденные же от боевиков населенные пункты, гуманитарные колонны, которые якобы регулярно направляют в Сирию европейские страны, не доходят.
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