Путин призвал переходить на отечественное программное обеспечение

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Российские IT-компании должны переходить на отечественное программное обеспечение, чтобы снизить риски для безопасности страны. Об этом в Перми завил Владимир Путин на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера края. В ходе рабочей поездки в регион президенту продемонстрировали робота, который может заполнять документы и принимать платежи.

Президентский борт приземлился в Перми ближе к вечеру, сообщил "ТВ Центр". Из аэропорта Владимир Путин отправился на городскую набережную, которая заметно изменилась с последнего визита в 2012-м. Город растянулся на 70 километров вдоль Камы. Благоустроить пока успели лишь малую часть. Продолжить работы мешает железная дорога, которую уже предложили "перекинуть" на соседний берег. На освободившемся пространстве может появиться краеведческий музей, художественная галерея и вторая сцена Театра оперы и балета.

В Пермь Владимир Путин прилетел после Восточного экономического форума. Наблюдатели увидели в этом особый символизм. Ведь краевая столица связывает европейскую и азиатскую части страны. И именно связь – сетевая, сотовая, спутниковая – стала сегодня главной темой для обсуждения.

Встретить гостей рукопожатием, помочь сориентироваться или даже сделать селфи. Несколько таких "цифровых" сотрудников уже работают в торговых центрах Перми. Промобот – разработка местных умельцев и один из экспонатов выставки инновационных достижений – президента узнал сразу.

"Здравствуйте, Владимир Владимирович", - поприветствовал главу государства робот.

"Вот на самом деле он консультант, продавец. Говорит на четырех языках, и мы вас приглашаем на финал битвы роботов в Сочи", - отметил организатор.

"Я постараюсь, я реально постараюсь, вы так интересно рассказываете", - сказал президент.

Слева немецкий образец, справа – японский. Два разных робота выполняют общую задачу. Понимать друг друга помогает программа, написанная пермскими программистами. Тут же и умный дом, и дополненная реальность, и камеры видеофиксации. Увидеть ранее недоступные для наблюдения места стало возможным благодаря публичному Wi-Fi. Такой уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Всего свои разработки представили 18 пермских компаний. Что еще можно сделать с помощью цифровых технологий, продолжили обсуждать уже за круглым столом.

"Спросили у наших клиентов: а что такое для них интернет вещей? Какие бы они услуги хотели? Вот не поверите ВВП, первое что пожелали наши клиенты, они сказали: подключите утюг к интернету. Потому что люди хотят знать, выключен у них утюг дома или нет, а если не выключен, они хотят иметь возможность его дистанционно отключить", - рассказал председатель Совета директоров ООО "Пермская финансово-производственная группа" Андрей Кузяев.

Цифровая экономика – понятие сравнительно новое. Но только не для Перми, где уже несколько лет существует мощный IT-кластер. 1700 предприятий и 18000 рабочих мест – не предел. Учитывая темпы роста индустрии, специалистов не хватает. Начинать готовить айтишников нужно еще со школьной скамьи, отметили участники встречи.

"Так уж получилось, что в первую очередь в этом секторе идет молодежь, потому что зарплаты выше, потому что здесь можно участвовать в реализации проектов мирового уровня. Здесь можно быстрее карьерно расти. Чтобы добиться той же позиции в аналогичной компании где-нибудь в Москве, надо потратить в два раза больше времени. А здесь компании активно развиваются, они готовы рисковать, они берут молодежь и ставят на серьезные позиции и это тоже затягивает", - заявил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Президент с предложениями согласился и пообещал увеличить финансирование обучения IT-специалистов в вузах. Несмотря на то, что Пермь называют цифровым городом, почти треть пермяков до сих пор не пользуется интернетом. Чтобы побороть "цифровое неравенство" для жителей сел и деревень численностью от 250 до 500 человек доступ в сеть сделали бесплатным. Спрос на интернет-технологии формируют не только обычные пользователи, но и само государство. Внедрять новое нужно, но при условии, что продукты будут работать на отечественном программном обеспечении.

"Если вы все время будете в таком же объеме таскать и железо и программное обеспечение, то в каких-то сферах и областях государство вам неизбежно скажет: знаешь Андрей, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится. А мы не можем этого допустить. Не нужно предлагать просто какие-то там железо IBM, а программное обеспечение еще там откуда-то из-за бугра. Некоторые вещи государство просто не сможет взять", - заявил президент.

В завершении визита – двусторонняя встреча с главой региона и традиционная зеленая папка обращений граждан с прямой линии, последняя перед приближающимися выборами. В ходе голосования жители Пермского края назовут своего губернатора.

"Вы человек молодой, но все-таки уже достаточно опытный. И в правительстве поработали России, вы у меня работали в каком департаменте?", - поинтересовался Путин.

"Я работал в департаменте государственного управления регионального развития и местного самоуправления", - напомнил Решетников.

"Как раз в то время, когда я был председателем правительства. Потом вы были министром правительства Москвы, все-таки это тоже очень большой опыт – 12 миллионов человек, такой мегаполис. Но Пермь это все-таки тоже особое место. Это такой крупнейший кластер экономический", - отметил президент.

И, конечно, коммуникационный. Пока не такой крупный как Санкт-Петербург или Новосибирск, но уже скоро может стать одной из столиц информатизации страны.

Анна Пешехонова, Александр Медведев, Илья Хуртин, "ТВ Центр", Пермь