Ле Дриан не считает Асада препятствием для политического процесса в Сирии

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В Москве считают важным подтолкнуть действующие механизмы по урегулированию конфликта в Сирии к более эффективной работе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщил "ТВ Центр". Глава российского МИД подчеркнул важность переговоров по Сирии в женевском формате, отметив, что в ближайшее время эта работа позволит завязать прямой диалог между правительством арабской республики и оппозицией. Министр иностранных дел Франции, в свою очередь, заявил, что Париж рассчитывает вместе с Москвой работать в Контактной группе по Сирии. Также министры двух стран рассказали о дальнейших действиях по разрешению конфликта.

"Считаем, что есть признаки достаточно осязаемого прогресса, действуют три зоны деэскалации на юго-западе, в Восточной Гуте и на севере провинции Хомс. Мы рассчитываем договориться о четвертой зоне деэскалации в Идлибе, она наиболее сложная, поэтому ее согласование занимает так много времени. Исходим из того, что вскоре после шестой астанинской встречи будет создан очередной раунд переговоров в Женеве. Там также намечаются подвижки. Прежде всего, на конституционно-правовом и контртеррористическом направлениях", - сказал Лавров.

"Франция не считает, что Асад является неприемлемым предварительным условием для выполнения политического процесса. Но теперь необходимо создать политический процесс, который нам позволит определить рамки для проведения консультаций с сирийским народом. Поэтому мы хотели бы, чтобы этим в ближайшее время занялась пятёрка СБ ООН для организации этого переходного процесса, для сохранения территориальной целостности Сирии", - отметил Ле Дриан.