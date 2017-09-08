Теги: В мире ураган сша землетрясение мексика жертвы

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек. Власти не исключают, что список погибших будет расти. Подземные толчки стали сильнейшими за столетие. Синоптики также предупредили о возможности цунами. В то же время на США надвигается ураган "Ирма", который практически стер с лица земли несколько островов Карибского бассейна.

Что такое землетрясение в восемь с половиной баллов, хорошо демонстрирует кадры из Мексики. Колонна Независимости – она расположена в центре Мехико – в высоту 36 метров, отлита из стали, её венчает бронзовый ангел. Подземные толчки заставили монумент раскачиваться, рассказал "ТВ Центр". Несложно представить, что происходило в жилых домах, офисах и кафе.

Есть погибшие, в том числе - дети. Электричество во многих домах отключилось, жителям приходилось в полной темноте пробираться по лестницам вниз, под их ногами, при этом, трясся пол.

"Я была дома, вдруг всё затряслось, отключился свет, я схватилась за своего парня и расплакалась. Мне было невероятно страшно. Никогда такого не испытывала", - рассказала местная жительница.

"Люди выбегали из домов, в пижамах, многие несли в руках домашних животных, это было очень страшно", - сообщил очевидец.

Эпицентр землетрясения находился в штате Чиапас. Очаг залегал на глубине 19 километров. На побережье волны поднимались на три метра. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что уже в течение суток страна может пережить ещё одно мощное землетрясение, которое, скорее всего, вызовет цунами. Но и это не всё. В Атлантическом океане за последние несколько дней образовались три урагана: "Ирма", "Хосе" и "Катя". Последний – как раз в Мексиканском заливе. "Катя" сейчас движется на юго-восток. Мексика окажется первой на ее пути. Учёные считают – ураган может достичь самой высокой категории. Жители Никарагуа, Панамы, Коста-Рики, Гондураса тоже готовятся: укрепляют крыши домов, обустраивают убежища и запасаются продуктами.

Не обошёл стороной "Ирма" Гаити. Правда, разрушительных последствий не оставил. Там прошли сильные дожди, дул ветер, а на побережье наблюдались высокие волны. А вот острова в Карибском бассейне "Ирма" не пощадил. Некоторые из них буквально смыло в океан. Больше всего досталось Сен-Бартелеми, Сен-Мартену, Барбуде, Терку и Кайкосу. Там разрушены практически все здания. С корнями вырваны деревья. На 90% уничтожены коммуникации. На восстановление уйдут месяцы, если не годы. Ураган "Ирма" ждут сейчас во Флориде. Все, кому удалось уехать, считают себя счастливчиками. Автомобилисты стоят в многокилометровых пробках. Аэропорты переполнены людьми. Ураган "Ирма" назвали самым разрушительным в Атлантике за последние 10 лет. Порывы ветра достигали скорости в 380 километров в час. Но не исключено, что рекорды этого урагана ещё впереди.

Евгения Карих, Александр Званцев, "ТВ Центр"