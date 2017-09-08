В Санкт-Петербурге состоялось шествие "Бессмертный Ленинград"

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Сегодня 76-я годовщина начала блокады Ленинграда. Осада длилась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан.

В знак скорби о жертвах трагедии в Санкт-Петербурге люди с самого утра несли цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, рассказал "ТВ Центр". Там находятся массовые захоронения жителей и защитников города. Почтить их память пришли, в том числе, ветераны и дети блокадного Ленинграда. Главным событием стало шествие "Бессмертный Ленинград". Участники с портретами погибших проследовали колонной от Марсова поля к Дворцовой площади.