В ангаре на севере Москвы ликвидировали пожар
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Пожар произошел на территории промзоны в Хорошевском районе столицы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас пламя удалось погасить.
На территории промзоны в Хорошевском районе столицы ликвидирован пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.
Возгорание произошло в металлическом отдельно стоящем ангаре на улице 2-я Магистральная, дом №10, строение 2. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации пламени привлекли 32 человека и 10 единиц техники.