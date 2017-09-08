В ангаре на севере Москвы ликвидировали пожар

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Пожар произошел на территории промзоны в Хорошевском районе столицы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас пламя удалось погасить.

На территории промзоны в Хорошевском районе столицы ликвидирован пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.

Возгорание произошло в металлическом отдельно стоящем ангаре на улице 2-я Магистральная, дом №10, строение 2. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пламени привлекли 32 человека и 10 единиц техники.