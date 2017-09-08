В Минобороны возмущены сносом в Польше Мавзолея солдат Красной армии

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Министерство обороны возмущено сносом мавзолея на кладбище солдат Красной армии в польском городе Тшчанка, заявил начальник управления ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов. По его словам, этот факт возмутителен.

Начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов заявил, что в ведомстве возмущены мавзолея на кладбище солдат Красной армии в польском городе Тшчанка. Об этом сообщает ТАСС.

"Власти Польши без уведомления и согласия российской стороны в пределах могилы снесли все архитектурные элементы захоронения, включая Мавзолей воинов Красной Армии. Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы - фашизма", - сказал он.

Польские СМИ сообщают, что 8 сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной армии в городе Тшчанка в центральной части страны. Это кладбище-мавзолей было основано в 1945 году силами советских солдат. В братской могиле тогда было похоронено 56 воинов, павших в боях за освобождение Польши от фашизма.

В связи с этим посольство России в Польше выразило решительный протест.