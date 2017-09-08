Во "Внуково" не пропустили почти 4 тонны красной икры

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Почти четыре тонны красной икры с Камчатки не пропустили сотрудники Россельхознадзора в аэропорту "Внуково". Были обнаружены нарушения.

Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту "Внуково" приостановили оформление партии красной икры с Камчатки. Они обнаружили нарушения, передает Агентство "Москва".

При проведении ветеринарного контроля было выявлено "несоответствие информации о температурном режиме хранения и перевозки продукции, указанной на маркировочных этикетках и ветсвидетельстве и результатам измерения температуры при проведении физического контроля".

Теперь груз направлен в адрес получателя на хранение без права его реализации до получения результатов лабораторных исследований.