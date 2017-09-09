В парках Москвы в День города можно будет проверить здоровье

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Москва с грандиозным размахом отметит юбилей. Столице - 870 лет. Народные гулянья, световые шоу, феерические представления и инсталляции ждут горожан и гостей сегодня и завтра. В местах гуляний можно будет также пообщаться с врачами и получить консультацию у специалистов, пройти различные диагностические исследования.

Жители и гости Москвы смогут проверить свое здоровье в столичных парках 9 и 10 сентября, когда отмечается 870-летний юбилей города, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в пресс-службе агентству ТАСС, в местах гуляний можно будет также пообщаться с врачами и получить консультацию у специалистов, пройти различные диагностические исследования в так называемых "Шатрах здоровья".

Так, в Перовском парке культуры и отдыха можно будет измерить артериальное давление, пульс, содержания кислорода в крови, уровень холестерина и глюкозы. Курильщикам предложат проверить уровень монооксида углерода в организме.

Официальный старт празднику будет дан в полдень на Красной площади. Всего запланировано более 400 мероприятий. Главными площадками станут Тверская улица, Манежная Площадь, Поклонная гора.

На Триумфальной площади пройдут традиционные поэтические чтения и театральные постановки. На ВДНХ - архитектурный детский День города. "Парк Горького" и "Музеон" проведут фестиваль "Яркие люди".

Красочное световое шоу о многовековой истории столицы можно будет посмотреть на Манежной площади. Кульминацией торжеств станет концерт на Поклонной горе. А завершится первый день праздника грандиозным фейерверком. Будет дано более 20 тысяч залпов из трех десятков точек, расположенных по всему городу. Прямые трансляции праздничных мероприятий можно будет увидеть на нашем канале.

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