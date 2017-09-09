Роскомнадзор заблокировал доступ к пяти пиратским сайтам
Теги: Общество мосгорсуд интернет блокировка роскомнадзор
Роскомнадзор заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, которые распространяли контент с нарушением авторских прав. Посещаемость этих сайтов составляет от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц, отмечает надзорное ведомство. Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.
Мосгорсуд заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, месячная посещаемость которых достигала 18,5 миллиона пользователей, сообщает Роскомнадзор.
Решение принято на основании заявления правообладателей ЗАО "С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ" и Warner Bros. Entertainment Inc.
Роскомнадзор обращает внимание, что посещаемость этих сайтов составляет от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц. Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.
Читайте также:
Роскомнадзор отказался от ведения реестра блогеров
Роскомнадзор запретил собирать данные пользователей "ВКонтакте"