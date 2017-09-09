Роскомнадзор заблокировал доступ к пяти пиратским сайтам

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Роскомнадзор заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, которые распространяли контент с нарушением авторских прав. Посещаемость этих сайтов составляет от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц, отмечает надзорное ведомство. Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.