10:18, 09 сентября 2017

Роскомнадзор заблокировал доступ к пяти пиратским сайтам

Теги:  Общество  мосгорсуд  интернет  блокировка  роскомнадзор

Роскомнадзор заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, которые распространяли контент с нарушением авторских прав. Посещаемость этих сайтов составляет от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц, отмечает надзорное ведомство. Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.

Мосгорсуд заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, месячная посещаемость которых достигала 18,5 миллиона пользователей, сообщает Роскомнадзор.

Решение принято на основании заявления правообладателей ЗАО "С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ" и Warner Bros. Entertainment Inc.

Роскомнадзор обращает внимание, что посещаемость этих сайтов составляет от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц. Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.

Читайте также:

Роскомнадзор отказался от ведения реестра блогеров

Роскомнадзор запретил собирать данные пользователей "ВКонтакте"

Роскомнадзор начал борьбу с детскими онлайн-казино

Другие новости

В других СМИ