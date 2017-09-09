Роскосмос показал видео "космической прогулки" Юрчихина и Рязанского

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Роскосмос опубликовал видео "Космической прогулки" членов экипажа МКС Федора Юрчихина и Сергея Рязанского. Они провели за бортом станции семь часов. Одной из главных задач стали испытания нового скафандра "Орлан-МКС".

Всю эту неделю завидную активность проявляет Солнце. Это уже стало причиной сильнейшей магнитной бури на Земле. В США и Европе отмечалось ухудшение качества связи. Однако мощные вспышки на звезде не отразились на работе Международной космической станции, передает "ТВ Центр".

Роскосмос опубликовал видео "космической прогулки" членов экипажа МКС Федора Юрчихина и Сергея Рязанского. Они провели за бортом станции семь часов. Одной из главных задач стали испытания нового скафандра "Орлан-МКС".

Кроме того, космонавты взяли пробы с внешней обшивки станции и запустили несколько нано-спутников. Запись была сделана при помощи прикрепленной к скафандру камеры.

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