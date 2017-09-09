Москвичи и гости столицы начали отмечать День города

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Сегодня для москвичей особенный день. Столица отмечает юбилей - 870-летие. Праздновать Москва будет широко. Организаторы подготовили масштабную программу. Уже совсем скоро на Красной площади начнется церемония открытия. В городе будут работать три сотни площадок и развлечения обещают на любой вкус.

Организаторы Дня города в Москве подготовили масштабную программу в честь 870-летия. В городе будут работать три сотни площадок и развлечения обещают на любой вкус, передает "ТВ Центр".

Девиз праздника в этом году: "Москва - город, где создаётся история". В основу концепции лёг русский авангард, в этой стилистике и украшена столица. Авторы программы расскажут о людях и явлениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве.

Жителей и гостей города ждут экскурсии, речные прогулки, театрализованные представления, выставки, мастер-классы и многое другое. Примечательно, что в этом году праздник стал интерактивным. Теперь это не только торжественные шествия и концерты, но и множество площадок, где все желающие могут стать непосредственными участниками происходящего.

Гости столичных парков смогут окунуться в атмосферу Москвы 60-70-х годов, собрать модели космического аппарата и даже спеть что-нибудь из хитов той эпохи. А ещё - по всему городу пройдут ярмарки народных промыслов - сувениры приехали к нам из 55 регионов страны.