Ураган "Ирма" вновь усилился до пятой категории опасности

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Ураган "Ирма" усилился до максимальной - пятой категории и добрался до побережья Кубы. Порывы ветра достигают 70 метров в секунду. Шторм движется на север и, по прогнозам метеорологов, уже завтра обрушится на американский штат Флорида. А в Мексике ликвидируют последствия мощнейшего за последние сто лет землетрясения. В результате которого погиб 61 человек.

Мексиканский посёлок Хучитан лежит в руинах, передает "ТВ Центр". Редкие здания не получили повреждений в результате землетрясения, которое называют сильнейшим за последние сто лет. Что не рухнуло сразу, добили повторные толчки – их зафиксировано более трёхсот. Стихия затронула несколько штатов, но наибольшие разрушения именно здесь. И наибольшее количество погибших. Новое число жертв землетрясения озвучивает президент Пенья Ньето – глава государства лично инспектирует ход спасательных работ.

"К сожалению, погиб 61 человек: 45 в штате Оахака, 36 здесь – в Хучитане, 12 - в Чьяпасе и четверо - в Табаско", - сказал он. По погибшим в стране объявлен трёхдневный траур. Число пострадавших превышает двести человек.

Синоптики предупреждают об угрозе цунами, которые могут обрушиться на Мексику. А к США вплотную подошел ураган "Ирма". Он опять усилился до максимальной - пятой категории. За несколько дней до этого шторм практически стёр с лица земли несколько островов Карибского бассейна. В штате Флорида идёт эвакуация.

Подробнее – в репортаже Кирилла Парменова.

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