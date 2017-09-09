Минобороны Японии заявило об угрозе пуска ракеты КНДР
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Министерство обороны Японии не исключает запуска баллистической ракеты в КНДР по случаю отмечаемой в субботу 69-й годовщины образования республики. Японские Силы самообороны развернули в ряде районов Японии комплексы ПВО Patriot PAC-3.
О возможной угрозе со стороны КНДР заявили в Минобороны Японии. В военном ведомстве не исключают, что сегодня, в 69-ю годовщину образования Северной Кореи, Пхеньян проведёт новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, передает "ТВ Центр".
Японские Силы самообороны развернули комплексы ПВО. На патрулирование также вышел в море американский авианосец с системой слежения. В прошлом году в День основания КНДР Пхеньян провёл свой пятый по счёту ядерный тест. А в минувшее воскресенье Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. Такие действия резко осудили многие страны. В ООН был экстренно созван Совет безопасности.
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