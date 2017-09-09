В России наступил день тишины перед выборами 10 сентября

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День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступает в регионах России накануне единого дня голосования. 10 сентября выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В России - День тишины, передает "ТВ Центр". 10 сентября почти во всех субъектах страны пройдут выборы разных уровней.

За сутки до голосования запрещена любая агитация: проведение акций и митингов, раздача листовок, а также политическая реклама в СМИ. Допустимы только ранее вывешенные плакаты, которые должны находиться не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков. Перечисленные ограничения действуют и в Единый день голосования. Уже завтра в 16 субъектах выберут губернаторов, в шести регионах - парламентариев заксобраний, а в двух одномандатных округах - депутатов в Госдуму седьмого созыва.

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