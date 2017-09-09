Путин дал ряд поручений по итогам поездки в Севастополь
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Президент России Владимир Путин поручил правительству России решить вопросы по финансированию историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки в Севастополь 18-20 августа.
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам своей недавней поездки в Севастополь. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент России поручил правительству решить вопрос о создании историко-археологического парка "Херсонес Таврический", передает "ТВ Центр".
Другое распоряжение президента касается Балаклавской бухты. Там создадут стоянку для яхт и благоустроят набережную. Также Путин поручил завершить газификацию Севастополя до 2020 года.
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