11:13, 09 сентября 2017

Путин дал ряд поручений по итогам поездки в Севастополь

Теги:  Политика  путин  правительство  президент  кабмин  севастополь  крым

Президент России Владимир Путин поручил правительству России решить вопросы по финансированию историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки в Севастополь 18-20 августа.

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам своей недавней поездки в Севастополь. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент России поручил правительству решить вопрос о создании историко-археологического парка "Херсонес Таврический", передает "ТВ Центр".

Другое распоряжение президента касается Балаклавской бухты. Там создадут стоянку для яхт и благоустроят набережную. Также Путин поручил завершить газификацию Севастополя до 2020 года.

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