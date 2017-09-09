Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Югре

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Под Нижневартовском пассажирский поезд на переезде столкнулся с грузовиком. В результате происшествия пострадали 15 человек, среди них 4 детей.

В Ханты-Мансийском автономном округе в районе Нижневартовска пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Известно о 15 пострадавших, среди них 4 детей, передает "ТВ Центр".

После удара один из вагонов сошел с рельсов. Точные причины аварии сейчас устанавливает полиция, начато расследование.

По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на закрытый переезд. Поезд направлялся из Адлера в Нижневартовск, в нём находилось больше 260 пассажиров.

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