Минобороны огласило потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса‍

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Министерство обороны опубликовало официальную информацию о советских гражданах, погибших на Кубе во время обострения Карибского кризиса. Потери, согласно данным, опубликованным в пятницу на официальном сайте оборонного ведомства, составили 64 человека.

В период карибского кризиса в начале 1960-х годов на Кубе погибли более 60 граждан СССР. Такие данные впервые официально опубликовало Минобороны России.

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", - говорится в сообщении ведомства.

55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, позднее Советский Союз доставил ядерные боезаряды к ним.

Проведенная в августе-октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.

Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 километрах от США, вызвало Карибский кризис - резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода холодной войны, поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами.

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