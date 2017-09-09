Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил Москву с 870-летием. Он пожелал городу процветания. В Москве 9-10 сентября пройдут более 400 крупных мероприятий по случаю 870-летнего юбилея, в которых, по прогнозам мэрии, примет участие не менее десяти миллионов человек.