12:09, 09 сентября 2017

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Теги:  собянин  День города  москва

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил Москву с 870-летием. Он пожелал городу процветания. В Москве 9-10 сентября пройдут более 400 крупных мероприятий по случаю 870-летнего юбилея, в которых, по прогнозам мэрии, примет участие не менее десяти миллионов человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Соответствующую запись он сделал в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Вечно молодая, красивая, гордая Москва, ты прекрасна в любом возрасте. С юбилеем! Желаю городу процветания", - написал Собянин.

В Москве 9-10 сентября пройдут более 400 крупных мероприятий по случаю 870-летнего юбилея, в которых, по прогнозам мэрии, примет участие не менее десяти миллионов человек.

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