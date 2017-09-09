Церемония открытия Дня города началась на Красной площади

Вид на Кремль из парка "Зарядье"

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В Москве дан старт всем праздничным мероприятиям по случаю Дня города. В мероприятии на Красной площади принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Владимир Путин и другие.