12:28, 09 сентября 2017

Церемония открытия Дня города началась на Красной площади

Теги:  День города  праздник  москва

В Москве дан старт всем праздничным мероприятиям по случаю Дня города. В мероприятии на Красной площади принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Владимир Путин и другие.

Торжественная церемония открытия праздничных мероприятий в честь Дня города началась на Красной площади. Традиционно церемония дает старт всем праздничным мероприятиям по случаю Дня города. Трансляция мероприятий проходит на телеканале "ТВ Центр".

В мероприятии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Владимир Путин и другие.

Всего на Красную площадь приглашены около 7,5 тысячи человек. Среди них почетные граждане Москвы, ветераны, представители общественных и молодежных организаций, официальные лица, послы иностранных государств, участники проекта "Активный Гражданин".

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