Владимир Путин поздравил с москвичей с 870-летием столицы
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Владимир Путин поздравил москвичей с 870-летием российской столицы. По словам президента, Москва - "динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте" столица. Ранее Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на Красную площадь, чтобы присоединиться к праздничным мероприятиям.
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы. Ранее он и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на Красную площадь, чтобы присоединиться к праздничным мероприятиям.
"Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям, за то, что у нас такая прекрасная столица - динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте", - сказал Путин.
Он напомнил, что "Москва - это центр государства, как собирательница его земель росла и крепла постепенно, но зато основательно и уверенно".
"Здесь, в Москве, сосредоточились и переплелись разные культуры и традиции, закалялась духовная сила нашего многонационального народа", - отметил президент.
"ТВ Центр" ведет трансляцию праздника на Красной площади.
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