Собянин в День города поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы

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Сергей Собянин, выступая на Красной площади в День города, поздравил и поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы. Мэр выразил особую благодарность ветеранам, ценой своей жизни защищавших Москву и заложивших ее будущее.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником – Днем города, 870-летием столицы. Поздравление прозвучало перед началом торжественного открытия праздничных мероприятий на Красной площади.

"Уважаемые Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Ваше святейшество, дорогие москвичи, сегодня юбилей нашей столицы - 870 лет. Каждая страница истории драматическая, героическая тесно связана с историей всей нашей страны. Я поздравляю 12 миллионов москвичей, я поздравляю наших коллег и друзей из Подмосковья, из других регионов, с которыми мы тесно связаны тысячами нитями - экономическими, социальными, культурными, дружескими. Сегодня я поздравляю наших ветеранов, которые ценой своей жизни защищали Москву, восстанавливали Москву, закладывали ее будущее. Спасибо вам, дорогие", - сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы поздравил жителей столицы с Днем города в своем официальном микроблоге в Twitter. "Вечно молодая, красивая, гордая Москва, ты прекрасна в любом возрасте. С юбилеем! Желаю городу процветания", - написал Собянин.

В Москве 9-10 сентября пройдут более 400 крупных мероприятий по случаю 870-летнего юбилея, в которых, по прогнозам мэрии, примет участие не менее десяти миллионов человек.

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