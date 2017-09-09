Владимир Путин открыл парк "Зарядье" в самом сердце столицы

Теги: собянин путин День города парк москва

Президент России Владимир Путин открыл новый московский парк "Зарядье". В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. В праздничные для столицы выходные посещение парка будет возможно только по приглашениям. Для свободного входа он откроется 11 сентября.

В Москве состоялась церемония открытия нового московского парка "Зарядье". Участие в торжественном мероприятии принимали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, передает АГН "Москва".

В праздничные для столицы выходные посещение "Зарядья" будет возможно только по приглашениям. Ранее их распространили среди московских школьников. Для свободного входа парк откроется 11 сентября.

Парк "Зарядье" построен на месте бывшей гостиницы "Россия". Ожидаемая посещаемость парка – десять миллионов человек в год.

Читайте также:

Собянин в День города поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы

Владимир Путин поздравил с москвичей с 870-летием столицы

Церемония открытия Дня города началась на Красной площади

Ограничения движения и перекрытия дорог на 9 и 10 сентября