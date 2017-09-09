Мэр Москвы представил Владимиру Путину обновленные "Лужники"
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Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели обновленный комплекс "Лужники". Мэр Москвы напомнил президенту, что было принято решение поместить новый стадион в старую оболочку, чтобы сохранить "историческое значение олимпийского символа". Собянин подчеркнул, что стадион считается одним из лучших в мире.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели обновленный комплекс "Лужники", передает АГН "Москва".
Мэр напомнил о том, что ранее было принято решение поместить новый стадион в старую оболочку, чтобы сохранить "историческое значение олимпийского символа спортивного движения России". Собянин подчеркнул, что по совокупности параметров - безопасности, качеству поля, зрительскому комфорту - стадион считается одним из лучших в мире.
В свою очередь, Путин поблагодарил президента Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино за участие в работе их специалистов.
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